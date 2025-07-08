Полицейские Татарстана задержали 13 человек, находящихся в розыске
В Татарстане сотрудники полиции задержали 13 человек, которые находились в федеральном розыске. Среди задержанных двое подозреваются в кражах, один — в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Так, в Казани на проспекте Победы был задержан 19-летний мужчина, разыскиваемый за кражу, его заключили под стражу. На улице Сафиуллина была задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в аналогичном преступлении.
Кроме того, на улице Павлюхина задержали 27-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве.
Источник: tatar-inform.ru
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