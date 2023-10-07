Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день

7 октября 2023 года - Покровская родительская суббота, день поминовения усопших родственников.

В этот день нельзя накрывать столы и веселиться, пить алкоголь. Запрещено плохо высказываться о мертвых, желать зла живым, осуждать кого-либо, нецензурно выражаться.

7 октября важно посетить службу в храме, помянуть родственников. В храм приносят угощения, раздают их нуждающимся. Посещают кладбища, чтобы прибраться на могилах близких.

Вечером в доме обычно накрывают стол и собираются всей семьей, чтобы вспомнить о близких людях, которые ушли в иной мир.