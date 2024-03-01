Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Чемпионат Европы по водным видам спорта не будет проходить в России до завершения спецоперации на территории Украины. Информацию об этом передают РИА Новости, ссылаясь на Европейскую федерацию по указанным видам спорта.

Несмотря на ограничения, из-за которых, проведение соревнований в России невозможно, диалог продолжает идти.



В результате проведения СВО, Россия имеет ограничения в мировом спорте. МОК допустил участия в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе, но при соблюдении необходимых критериев. И турниры, из-за санкций со стороны запада, Россия проводить не сможет.