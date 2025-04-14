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Поисковики Татарстана ищут родственников 2 бойцов Великой Отечественной войны

Всех, кто может помочь, просят связаться по...

pixabay.com

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В Татарстане продолжается поиск родственников двух солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны — Петра Вакатова и Вафы Салиева. Их останки, предположительно, были найдены в Тосненском районе Ленинградской области и перезахоронены. Для подтверждения личностей требуется ДНК-анализ, поэтому ищут их потомков.

Руководитель экспедиции «Любань-2023» Александр Коноплёв отметил, что важно не только с почестями перезахоронить бойцов, но и восстановить их имена. Он подчеркнул, что генетическая экспертиза — последний шанс вернуть память о погибших, пишет «Татар-информ».

Всех, кто может помочь, просят связаться по e-mail: v-ipc@mail.ru или телефонам: 8 (843) 555-02-55 и 8-960-042-90-82 (WhatsApp, Telegram).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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