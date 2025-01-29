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Поел огурцов и скрылся: Жителей Альметьевска обворовали, когда они спали

Криминалисты осмотрели место происшествия, собр...

pixabay.com

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В Альметьевске преступник проник в незапертую квартиру, пока ее хозяева спали, и вынес ценные вещи. Среди украденного оказались гаджет, ключи от машины и дома, наручные часы, кухонный нож и даже банка маринованных огурцов.

Криминалисты осмотрели место происшествия, собрали отпечатки и изучили записи с камер наблюдения. В результате удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый и нигде не работающий. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция проверяет его на возможную причастность к другим преступлениям.

Похищенные вещи вернули владельцам. Сам задержанный признался, что воспользовался незапертой дверью, выбрал понравившиеся предметы и собрался уходить, но в подъезде не удержался, открыл банку с огурцами и перекусил перед бегством.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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