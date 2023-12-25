Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду

Директор Казанского цирка Эльмира Булатова поделилась интересной информацией о том, что подсветка здания на площади Тысячелетия имеет не только эстетическую функцию, но и способна помочь жителям города предсказать погодные условия на следующий день.

Система освещения взаимосвязана с одним из сервисов по предоставлению прогноза погоды. Полученные оттуда данные отображаются разными цветами.



«Красный цвет — к потеплению, голубой — к похолоданию», — приводит слова Булатовой «Татмедиа».

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги года.