Подростки получили травмы в ДТП в Челнах

Вечером 8 апреля 2025 года в 19:43 на пересечении проспекта Яшьлек и улицы 40 лет Победы, напротив дома №6, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла.

Водитель Лады Гранты, двигавшийся по проспекту Яшьлек в сторону Московского проспекта, при перестроении с правой полосы на левую нарушил пункт 8.4 Правил дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, ехавшему параллельно без изменения курса.

В результате легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом JHL LX3 МОТО, которым управлял несовершеннолетний — учащийся 10 класса одной из гимназий Казани, 2008 года рождения. Удар отбросил двухколёсное транспортное средство на дорожный знак.

На заднем сиденье мотоцикла находилась девушка 2007 года рождения, жительница Тукаевского района. Известно, что на момент происшествия она была без шлема.

Оба подростка получили различные травмы и были госпитализированы.