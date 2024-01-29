Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Подержанные автомобили в Татарстане подорожали в 2 раза

Подержанные автомобили в Татарстане подорожали в 2 раза

autotest.pro

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За 2023 год поддержанные автомобили в Татарстане выросли в цене вдвое – с 565 тысяч до 1,16 млн рублей. Данные приводит Росстат. Такой показатель, в 14 раз выше официально установленной инфляции, составляющей – 7,1%.

В предыдущем году цены на автомобили с пробегом росли стремительнее, чем обычно. По сообщению Росстата, в 2023 году цена на российские автомобили с салона выросли на 33%, а именно до 1,18 млн рублей. На иномарки цена возросла на 27%, до 2,33 млн рублей.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предоставила данные о средней стоимости новых автомобилей отечественных марок за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) которая увеличилась на 44% до 1,25 млн рублей. Стоимость новых китайских автомобилей также повысилась на 30% до 3,25 млн рублей. В целом, средняя цена на автомобили с 2021 года выросла на 47% и достигла отметки в 2,9 млн рублей.

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