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· Артем Акчурин

Под санкции Японии попали Татарстанские предприятия

Под санкции Японии попали Татарстанские предприятия

forbes.ru

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Татарстанские предприятия попали в санкционный список Японии. Под ограничение попал пороховой и оптико-механический завод столицы РТ, Зеленодольский завод имени Горького. А всего санкций было введено против 57 компаний. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале министерства экономики Японии.

Были введены и персональные санкции, под которые попала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. При обнаружении ее активов, они будут заморожены.

Напомним, что в мае текущего года региональные организации уже попадали под японские ограничения, они были введены против - КАМАЗ, АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“», и АО «Эникс». А из физических лиц были ограничены - командующий ВДВ России Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками Сергей Каракаев.

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