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Под Казанью произошел большой пожар

На острове Веселый Лаишевского района под Казан...

Inkazan

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На острове Веселый Лаишевского района под Казанью минувшей ночью произошел страшный пожар, который привлек внимание якорных очевидцев. По их словам, огонь охватил землю и деревья, создавая жуткое зрелище в темноте.

Сигналы о возгорании поступили оперативно, и местные жители немедленно отреагировали, пытаясь справиться с огнём самостоятельно до прибытия экстренных служб. Площадь возгорания достигала 100 квадратных метров, и ситуация казалась критической.

Inkazan обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану. Специалисты отметили, что борьба с огнем была затруднена из-за сильного ветра, который способствовал его быстрому распространению. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов для того, чтобы локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение.

Пока причины возгорания остаются неизвестными, местные власти настоятельно призывают граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять без внимания любые источники огня, чтобы избежать повторения подобной трагедии.

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