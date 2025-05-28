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Появились подробности трагедии в Бугульме, где нашли обезображенное тело девушки

Тело девушки с сильно обезображенным лицом обна...

Катя Царева

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Тело девушки из Бугульмы, страдавшей аутизмом, удалось опознать только благодаря браслету на руке. Об этом сообщили журналисты программы «Экстренный вызов 112», которые посетили место происшествия и поговорили с её матерью. Выпуск уже вышел в эфир.

По сведениям федеральных СМИ, два года назад Индира Субханова начала отношения с 37-летним мужчиной и пригласила его к себе. Однако мать была против и выгнала его из дома, обвиняя в безделье и том, что он якобы приучил девушку воровать, обманывать, пить и употреблять наркотики. Впоследствии Индира перестала принимать лекарства, начала ссориться с близкими и уходить из дома на недели.

Местные жители считают, что в городе действует наркопритон, где собираются шумные компании. Хозяин дома, около которого нашли тело девушки, в общении с соседями часто уходил от темы, утверждая, что в день трагедии был в больнице и у него забрали телефон. По словам матери, в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, умышленном причинении тяжкого вреда и убийстве.

Тело девушки с сильно обезображенным лицом обнаружили в овраге возле дома на улице Суворова. Мать погибшей рассказала об этом в соцсетях, пытаясь привлечь внимание общественности и добиться наказания виновных, пишет KazanFirst.

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