Появились подробности трагедии в Бугульме, где нашли обезображенное тело девушки
Катя Царева
Тело девушки из Бугульмы, страдавшей аутизмом, удалось опознать только благодаря браслету на руке. Об этом сообщили журналисты программы «Экстренный вызов 112», которые посетили место происшествия и поговорили с её матерью. Выпуск уже вышел в эфир.
По сведениям федеральных СМИ, два года назад Индира Субханова начала отношения с 37-летним мужчиной и пригласила его к себе. Однако мать была против и выгнала его из дома, обвиняя в безделье и том, что он якобы приучил девушку воровать, обманывать, пить и употреблять наркотики. Впоследствии Индира перестала принимать лекарства, начала ссориться с близкими и уходить из дома на недели.
Местные жители считают, что в городе действует наркопритон, где собираются шумные компании. Хозяин дома, около которого нашли тело девушки, в общении с соседями часто уходил от темы, утверждая, что в день трагедии был в больнице и у него забрали телефон. По словам матери, в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, умышленном причинении тяжкого вреда и убийстве.
Тело девушки с сильно обезображенным лицом обнаружили в овраге возле дома на улице Суворова. Мать погибшей рассказала об этом в соцсетях, пытаясь привлечь внимание общественности и добиться наказания виновных, пишет KazanFirst.
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