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По делу Шурале и Су Анасы 29 января прошли заседания антимонопольной комиссии

В УФАС отметили, что регистрация исключительных...

Википедия/Rushan Shamsutdinov.

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29 января в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Татарстану (УФАС) прошло заседание по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Национальные игрушки». Компания зарегистрировала товарные знаки «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр», что, по мнению комиссии, может являться актом недобросовестной конкуренции.

В УФАС отметили, что регистрация исключительных прав на эти названия способна негативно повлиять на деятельность театра «Экият». Ведомство считает, что предоставление правовой охраны этим товарным знакам исключает их свободное использование без разрешения владельца, что может привести к убыткам и ухудшению деловой репутации театра.

На заседании присутствовали юрисконсульт театра Олеся Зиннатуллина и юрист Адель Исламов, тогда как представители «Национальных игрушек» не явились, однако свою вину не признали.

Основной задачей встречи было определение организаций, которые будут привлечены к рассмотрению дела. Для сбора дополнительной информации УФАС направит запросы в Роспатент, Академию наук РТ, Ресурсный центр внедрения инноваций в сфере культуры Татарстана, Российскую книжную палату и Национальную библиотеку РТ.

По итогам заседания будет вынесено определение с датой следующего слушания.

После театра «Экият» в зал заседаний вошли и другие пострадавшие от действий «Национальных игрушек». Среди них — компания «Казанские подарки» во главе с директором Павлом Агафоновым и предприниматель Сергей Вдовин, владеющий сувенирными лавками на улице Баумана. Они также заявили о недобросовестной конкуренции со стороны компании. Комиссия приняла решение направить аналогичные запросы в указанные выше учреждения.

На данный момент «Национальные игрушки» оштрафовали ИП Вдовина на 500 тысяч рублей — такую же сумму ранее запрашивали у театра «Экият». Компания «Казанские подарки» подала апелляцию и намерена отстаивать свои права в суде.

Следующее заседание по делу между «Экиятом» и «Национальными игрушками» назначено на 4 февраля, пишет «БИЗНЕС Online».

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