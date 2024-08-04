По 100 миллионов на дороги: Альметьевск поддерживает многодетные семьи

В Альметьевске начнётся ремонт дорог в районах, относящихся к многодетным семьям.

В Альметьевском районе планируется масштабное обновление улично-дорожной инфраструктуры в зонах, предоставленных многодетным семьям. На первый этап работ выделено 100 миллионов рублей, как сообщается на портале государственных закупок.

Подрядчику необходимо завершить обновление более 7 километров дорог к 25 ноября. В перечень работ включены улицы Шангена Донгоряна, Дружбы народов, Сказочная, Кырлай, Шакирзянова и ряд других — всего 10 улиц в Альметьевске и одна в селе Кульшарипово.

Заказчиком проекта выступает Главтатдортранс, а финансирование капитального ремонта будет обеспечено из республиканского бюджета Татарстана.

Ремонт дорог в Альметьевске — это важный шаг к улучшению качества жизни многодетных семей, обеспечивающий безопасные и комфортные условия для передвижения.

Повышение уровня улично-дорожной инфраструктуры окажет положительное воздействие на местное сообщество, в том числе на детей, которые ежедневно используют эти дороги для занятий спортом и учёбы.