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План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 89%

С начала 2024 года в Татарстане введено почти 2...

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С начала 2024 года в Татарстане введено почти 2,8 миллиона квадратных метров жилья. По состоянию на 13 сентября, в республике было сдано 2 миллиона 797 тысяч метров жилых площадей. Весь план по вводу жилья выполнен на 89%, об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В области коммерческого строительства выполнено 47% от запланированного объема, что составляет 110 многоквартирных жилых строений общей площадью в 698 тысяч квадратных метров.

Что касается социальной ипотеки, то здесь выполнено 73% годового плана. Из запланированных 56 домов на 2024 год было сдано 28 с общим метражом 118 тысяч квадратов.

По программе индивидуального жилого строительства (ИЖС) на сегодня сдано 14 670 домов общей площадью 1,98 миллиона квадратных метров. По словам Марата Айзатуллина, увеличение объемов строительства позволяет снизить уровень безработицы в регионе и улучшить уровень жизни граждан, что особенно актуально в условиях текущих экономических реалий.

Правительство республики также акцентирует внимание на качественном развитии инфраструктуры. Строительство новых дорог, социальных объектов, таких как школы и детские сады, способствует более комфортному проживанию в новых жилых комплексах. Это делает жилье более привлекательным для покупателей, что в свою очередь способствует росту спроса на рынке недвижимости.

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