Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Писатель Гараев экранизацией своей книги «Слово пацана» остался доволен

Писатель Гараев экранизацией своей книги «Слово пацана» остался доволен

74.ru

Подписаться в Telegram

Писатель и автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев прокомментировал качество экранизации одноименного сериала Жоры Крыжовникова. По мнению автора книги, режиссер качественно и правдоподобно передал реалии Казани 80-90-х годов. Сообщает NEWS.ru.

Гараев отметил, что в титрах его указали как консультанта и в его задачу входила достоверность.

«Я остался доволен работой режиссера. Он показал все очень классно», — подчеркнул Гараев.

Также писатель прокомментировал некоторые сцены из сериала.

Гараев общаясь с бывшими группировщиками, узнал, что им показался странным момент, где Марат украл шапку учителя. Но писатель отметил, что в этой сцене показали, как Марат очень хотел помочь другу, на столько, что забыл о собственной безопасности.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

уничтожение тараканов рассчитываться эко

Новости Татарстана

день назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанская блогерша Илюса Миннегалеева объявлена в федеральный розыск

занятия контемпорари спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Горнолыжку под Казанью разнесли из-за высоких цен

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане замедлилась активность на рынке жилой недвижимости

Новости Татарстана

22 часа назад

СКР подозревает племянника Талгата Абдуллина в уклонении от уплаты налогов
Лонгриды
15 часов назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

Писатель Гараев экранизацией своей книги «Слово пацана» остался доволен

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

13 часов назад

Массовый сбой в работе Интернета произошел в России: стали известны причины

Новости Татарстана

16 часов назад

Фанаты массово поддержали Валиеву после дисквалификации
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
6 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

16 часов назад

Михалков назвал сериал «Слово пацана» полезным для молодежи

Новости Татарстана

16 часов назад

Организатор «Мисс Татарстан» ответила на критику из-за победы 14-летней

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанская блогерша Илюса Миннегалеева объявлена в федеральный розыск
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин