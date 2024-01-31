Писатель Гараев экранизацией своей книги «Слово пацана» остался доволен

Писатель и автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев прокомментировал качество экранизации одноименного сериала Жоры Крыжовникова. По мнению автора книги, режиссер качественно и правдоподобно передал реалии Казани 80-90-х годов. Сообщает NEWS.ru.

Гараев отметил, что в титрах его указали как консультанта и в его задачу входила достоверность.

«Я остался доволен работой режиссера. Он показал все очень классно», — подчеркнул Гараев.

Также писатель прокомментировал некоторые сцены из сериала.

Гараев общаясь с бывшими группировщиками, узнал, что им показался странным момент, где Марат украл шапку учителя. Но писатель отметил, что в этой сцене показали, как Марат очень хотел помочь другу, на столько, что забыл о собственной безопасности.