Новости Татарстана
· 16+ · Артем Акчурин

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Певица Айсылу Чижевская прошла через сложные разговоры о своем разводе с 23-летним мужем, который ранее был ее приемным сыном. 

Подписаться в Telegram

Певица Айсылу Чижевская прошла через сложные разговоры о своем разводе с 23-летним мужем, который ранее был ее приемным сыном. Об этом пишет сообщает "СтарХит".

Она заявила, что намерена бороться за семейное счастье. Однако, чтобы достичь заветной "долго и счастливо", как это часто бывает со звездами, ей придется пройти через психиатрическую клинику, в которую она решила поместить своего молодого партнера.

Информацию о тяжелой зависимости мужа, а также об его аккаунте на сайте знакомств, певица узнала сама. Там ее возлюбленный предлагал "услуги за деньги". В результате откровенных разговоров с супругом Чижевская приняла решение попытаться спасти брак и помочь партнеру в кризисной ситуации.

Читайте также:

  1. В России пенсионеры шокированы полученной пенсией за май
  2. Казанцам в 2024 году прощают долги и кредиты. Рассказываем, как перестать платить
  3. «Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
  4. «Вам тут не рады, не надо сюда приезжать»: жители Казани объяснили, почему не ждут туристов в городе
  5. В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

как сделать сетку на вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

52 минуты назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Интересное в Казани

4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»

хапкидо спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Силовики Казани готовятся работать больше

Новости Казани

22 часа назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Казани

день назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Казани

15 часов назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

Новости Татарстана

14 часов назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

2 минуты назад

В Казани стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона»

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

час назад

Уголовное дело в отношении казанского миллиардера было прекращено

Новости Казани

14 часов назад

Участник «Казанского марафона» сделал предложение девушке
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
день назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

14 часов назад

В РТ план по строительству индивидуальных домов выполнили на 96%

Новости Татарстана

14 часов назад

В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

Новости Татарстана

14 часов назад

Комик Денис Дорохов принял участие в Казанском марафоне
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
день назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
2 дня назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева