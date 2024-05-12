Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу
Певица Айсылу Чижевская прошла через сложные разговоры о своем разводе с 23-летним мужем, который ранее был ее приемным сыном. Об этом пишет сообщает "СтарХит".
Она заявила, что намерена бороться за семейное счастье. Однако, чтобы достичь заветной "долго и счастливо", как это часто бывает со звездами, ей придется пройти через психиатрическую клинику, в которую она решила поместить своего молодого партнера.
Информацию о тяжелой зависимости мужа, а также об его аккаунте на сайте знакомств, певица узнала сама. Там ее возлюбленный предлагал "услуги за деньги". В результате откровенных разговоров с супругом Чижевская приняла решение попытаться спасти брак и помочь партнеру в кризисной ситуации.
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