Певец Данир Сабиров из Татарстана рассказал, почему завел обезьяну

Известный певец татарской эстрады Данир Сабиров рассказал причины, по которым в его семье появилась обезьяна. По его словам, питомец по имени Маратик был подарен в январе на 15-летие дочери. Помимо обезьяны, у артиста дома живут кот и собака, которую он обучает на русском и татарском языках.

Сабиров объяснил, что многие спрашивают его, зачем ему обезьяна. Он отметил, что это сделано для того, чтобы избежать скуки и разнообразить жизнь, а также вызвать интерес у окружающих, ведь животное вызывает много разговоров. Кроме того, певец упомянул, что таким образом он выполнил просьбу тёщи — после того, как младшей дочери подарили собаку, она сказала, что обезьяна им ещё нужна, и это желание было реализовано с юмором.

В последнее время Данир часто делится в соцсетях видео с Маратиком, вместе с женой создавая забавный контент с необычным домашним питомцем, пишет KazanFirst.