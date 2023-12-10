Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Писатель из Набережных Челнов Александр Стуликов стал финалистом 38-го международного конкурса современной драматургии.



На конкурсе «Время драмы, 2023, осень» была представлена пьеса «Я твой котик!». Произведение произвело впечатление на жури.



Всего на мероприятии было 173 пьесы от 130 драматургов из 75 населенных пунктов и 12 разных стран мира. Конкурс «Время драмы» является одним из самых престижных и длительных конкурсов. Он разделен на времена года, каждое из которых равнозначно и имеет свое название.Сам Стуликов выразил надежду, что попадание его пьесы в лонг-лист повышает шансы на ее театральную постановку. Ранее работы, участвовавшие в конкурсе «Время драмы», публиковались в театральных журналах, но сейчас все больше работ публикуется на электронных площадках.