Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Подписаться в Telegram

Писатель из Набережных Челнов Александр Стуликов стал финалистом 38-го международного конкурса современной драматургии.

На конкурсе «Время драмы, 2023, осень» была представлена пьеса «Я твой котик!». Произведение произвело впечатление на жури.


Всего на мероприятии было 173 пьесы от 130 драматургов из 75 населенных пунктов и 12 разных стран мира. Конкурс «Время драмы» является одним из самых престижных и длительных конкурсов. Он разделен на времена года, каждое из которых равнозначно и имеет свое название.

Сам Стуликов выразил надежду, что попадание его пьесы в лонг-лист повышает шансы на ее театральную постановку. Ранее работы, участвовавшие в конкурсе «Время драмы», публиковались в театральных журналах, но сейчас все больше работ публикуется на электронных площадках.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

удаление плесени холодным туманом

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

объявления отделочные работы в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»

Новости Татарстана

день назад

МЧС предупреждает татарстанцев о наступлении ледникового периода
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

4 секунды назад

В Казани было завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

Новости Татарстана

30 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

3 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие
Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома
Интересное в Казани
6 дней назад

Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома