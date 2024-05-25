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Пенсий больше не ждите: с 25 мая миллионы пожилых россиян вынуждены вновь работать

Согласно информации, представленной Татьяной Голиковой, вице-премьером России, на рынке труда отмечается значительный рост числа занятых пожилых людей.

Анастасия Карякина

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Согласно информации, представленной Татьяной Голиковой, вице-премьером России, на рынке труда отмечается значительный рост числа занятых пожилых людей.

Основной фактор изменений – увеличение пенсионного возраста.

Изменение пенсионного возраста привело к тому, что на территории России было создано почти три миллиона новых рабочих мест, что, как отмечают эксперты, сопровождается историческим минимум уровня безработицы в современной России.

Важным шагом, по мнению Голиковой, является предоставление возможности пенсионерам получить новое образование, развить новые профессиональные навыки и адаптироваться к современным реалиям. Это поможет им оставаться востребованными на рынки труда и лучше справляться с постоянно изменяющейся современностью. Для этого необходимо организовывать обучающие программы, знакомить пенсионеров с современными технологиями и повышать их профессиональные навыки. И не менее важным фактором в переквалификации пожилых граждан должна стать доступность соответствующих курсов для них, сообщается в PROGORODUCHTA.

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