Пенсий больше не ждите: с 25 мая миллионы пожилых россиян вынуждены вновь работать

Согласно информации, представленной Татьяной Голиковой, вице-премьером России, на рынке труда отмечается значительный рост числа занятых пожилых людей.

Основной фактор изменений – увеличение пенсионного возраста.



Изменение пенсионного возраста привело к тому, что на территории России было создано почти три миллиона новых рабочих мест, что, как отмечают эксперты, сопровождается историческим минимум уровня безработицы в современной России.



Важным шагом, по мнению Голиковой, является предоставление возможности пенсионерам получить новое образование, развить новые профессиональные навыки и адаптироваться к современным реалиям. Это поможет им оставаться востребованными на рынки труда и лучше справляться с постоянно изменяющейся современностью. Для этого необходимо организовывать обучающие программы, знакомить пенсионеров с современными технологиями и повышать их профессиональные навыки. И не менее важным фактором в переквалификации пожилых граждан должна стать доступность соответствующих курсов для них, сообщается в PROGORODUCHTA.