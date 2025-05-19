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Пьем кофе, потягиваемся и ловим подарки. Секреты любви к понедельникам из разных стран

Кто любит понедельники? Да, это не тот вопрос, ...

Фото: пресс-служба T2

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Кто любит понедельники? Да, это не тот вопрос, после которого ожидаешь лес рук. Начало недели обычно вызывает печаль и соседствует с неистовым желанием поспать. Но у нас есть пять универсальных рекомендаций для тех, кто хочет сделать этот день ярче и радостнее. В их основе – опыт, который помогает сотрудникам компаний по всему миру улыбаться, даже если выходные закончились.

Фику тебе! Или становимся шведами в 10:30

Любят же скандинавы давать красивые названия приятным ритуалам и целым культурным феноменам. Здесь вам и lagom, и hygge, и… fika. Стоп, какая фика? Оказывается, у шведов есть целый ритуал, благодаря которому они стали рекордсменами по потреблению кофе в Европе. По утрам все офисные сотрудники – от стажера до СЕО, – паузят работу, берут кофе с плюшкой и болтают о жизни. Это уважительная причина, чтобы отложить звонок и временно не отвечать на электронные письма. Попробуйте внедрить в своем коллективе fika хотя бы по понедельникам и увидите, как этот день перестанет быть хмурым.

No Meeting Mondays не только для айтишников

Или понедельники без встреч. Что может быть скучнее группового созвона или двухчасовой презентации продукта в понедельник? Да, только трехчасовая презентация! Бороться с этим изначально придумали сотрудники крупных техкомпаний. Они выбирали один день в неделю, чтобы отказаться от всех собраний, и чаще всего это был именно понедельник. Такая практика позволяет избежать выгорания, усталости от встреч и стресса. В этот день можно заняться планированием рабочей недели или завершить важные проекты.

Британский Brew Monday: чай – наше все

Изначально это событие представляло собой конкретный день в январе, который был призван помочь людям бороться с зимней хандрой. Все, кто нуждаются в понимании, эмоциональной поддержке и тепле, встречаются за одним столом, чтобы выпить чашечку чая или кофе, поделиться историями и поболтать о жизни. День в календаре был выбран так, чтобы затрагивать тот самый период после праздников – уже нужно работать, но еще так не хочется! Мы предлагаем устраивать Brew Monday каждую неделю, ведь понедельник – как мини-январь. Соберитесь с коллегами, принесите с собой разные сорта чая, и, конечно, забавные истории!

Японское радио-тайсо против офисного ступора

Не только помогает начать неделю с бодростью, но и дарит долголетие. Уж японцам-то в этом вопросе можно верить. Радио-тайсо – это трехминутный комплекс разминочных упражнений под музыку, которую проводит ведущий. Выполнять его можно где угодно – дома, в парке, в офисе. По утрам банкиры старательно тянут руки вверх, люди на площадках делают выпады, а офисные работники дружно кланяются стулу. Можно предложить это упражнение своим коллегам, а заодно и проверить, кто способен дотянуться до носков без звука «хрусть».

«Понедельники» от Т2 – выгода, которой можно делиться

Ждать понедельника намного приятнее, когда знаешь, что впереди – приятные бонусы. Именно так работает акция «Понедельники» от мобильного оператора Т2. Теперь каждый понедельник до 16 июня включительно абоненты получают приятные подарки от компании и партнеров. В этом году акция стала еще круче, ведь теперь преимуществами можно делиться с коллегами и близкими, даже если они не абоненты Т2 (но могут ими стать, чтобы тоже получать приятности, и не только по понедельникам).

На сайте и в мобильном приложении T2 пользователям доступен набор из предложений в самых популярных категориях: еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, развлечения, маркетплейсы. Абонент может выбрать до трех предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение дня. Внутри – крутые плюшки от Яндекс Go, «Вкусно – и точка», Whoosh, Kassir.ru и других компаний.

С Т2 понедельник перестает быть грустным, зато становится приятным, ярким и выгодным!

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