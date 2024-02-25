В Нижнекамском районе РТ автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет

В Нижнекамском районе пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся на боковину. Данные приводит пресс-служба МВД.

У села Борок, автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением после превышения скорости.

По предварительным данным внутри транспортного средства находилось около 50 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

Власти Нижнекамского района сообщили, что пострадавших не было зафиксировано. Все необходимые службы приехали на место происшествия и гражданам была оказана необходимая помощь. На данный момент выясняются все подробности происшествия.