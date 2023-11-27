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· Артем Акчурин

Пассажиропоток в казанских троллейбусах составил более 20 млн человек

Пассажиропоток в казанских троллейбусах составил более 20 млн человек

tr.ru

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За прошедшие 9 месяцев текущего года в Казани троллейбусами воспользовались около 21 млн человек. Это практически сравнимо с цифрами за весь 2022 год. Данные приводит мэрия города.

В Казани обслуживается 10 маршрутов при двух троллейбусных депо. А ежедневно по городу функционирует 145 троллейбусов.

Стоить отметить, что ровно 75 лет назад, в 1948году в столице Татарстана начал функционировать самый первый троллейбусный маршрут.

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