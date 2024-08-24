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Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах

В поселке Салмачи произошел инцидент, в ходе ко...

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В поселке Салмачи произошел инцидент, в ходе которого пострадал 17-летний юноша, управлявший питбайком. Вчера, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на перекресток по улице Центральной, не уступив дорогу. В результате столкновения подросток получил закрытый перелом левой ноги, а также множественные ранения правой голени и ссадины на левом локте и предплечье, согласно информации от ГАИ.

В отношении молодого человека, управлявшего питбайком, были составлены административные протоколы за то, что он находился за рулем без водительских прав и выехал на встречную полосу.

Состояние пострадавшего юноши на данный момент стабильное, он был доставлен в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Врачи отмечают, что его травмы требуют серьезного лечения и реабилитации, однако угрозы жизни нет. Местные жители выражают обеспокоенность по поводу безопасности на дорогах, особенно в поселке, где часто происходят подобные инциденты.

По информации правоохранительных органов, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства столкновения. Очевидцы утверждают, что водитель «ВАЗ-2114» двигался на высокой скорости и не заметил питбайк до самого столкновения. Водитель автомобиля также был в состоянии шокового состояния после произошедшего.

На данный момент проводятся дополнительные проверки, которые могут повлечь за собой уголовное дело в отношении водителя автомобиля. В свою очередь, друзья и семья пострадавшего юноши надеются на его скорое восстановление и исправление дорожной ситуации в поселке. Власти рассматривают возможность установки дополнительных знаков и светофоров для повышения безопасности на данном участке дороги.

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