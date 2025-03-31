Пьяный татарстанец с ребенком устроил погоню с полицией в Чувашии
Госавтоинспекция ЧУВАШИИ
Водитель пытался скрыться от полиции, подвергая опасности своего 6-летнего сына, который находился с ним в машине.
30 марта около 3 часов ночи на трассе М-7 в Вурнарском районе сотрудники ДПС пытались остановить для проверки автомобиль "Лада Приора". Однако водитель проигнорировал требование полиции и попытался убежать. В поселке Вурнары он заехал в тупик и был задержан.
30-летний житель Татарстана, имеющий признаки опьянения, отказался пройти медицинское освидетельствование. Он также подвергал опасности жизнь своего 6-летнего сына, который был с ним в машине.
По словам задержанного, он ехал с ребенком из Чебоксар в родной регион. На водителя составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая ст. 12.26, ст. 12.25, ст. 12.15, ст. 12.16, ст. 12.3 и ст. 12.37.
Кроме того, инспекторы уведомили коллег из отдела по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь нарушителя по статье 5.35 КоАП РФ.
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