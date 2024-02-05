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· Артем Акчурин

Отток медицинских кадров в Казани составил почти 3 тысячи человек

Отток медицинских кадров в Казани составил почти 3 тысячи человек

Мэрия Казани

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В Казани за последний год из медучреждений уволились 2 886 сотрудников, включая 1 183 врачей и 1 703 среднего медицинского персонала. Об этом информировал замминистра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения исполкома города Владимир Жаворонков.

По его отчету, в прошлом году в больницах города было принято на работу 1 311 врачей и 1 928 специалистов среднего медицинского персонала. Таким образом, наблюдался прирост в 128 и 225 человек соответственно.


Спикер отметил, что фиксируется прирост числа работников. Однако также наблюдаются проблемы с оттоком персонала.

Жаворонков отметил, что в школах Казани открыты медицинские классы с целью привлечения учащихся к этой профессии. В текущем учебном году первые выпускники медицинских классов будут поступать в медицинские вузы.

Ранее, жителям Татарстана рассказали о мерах профилактики пневмонии.

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