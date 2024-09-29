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Отопительный сезон для казанцев начался раньше срока

В Казани стартовал отопительный сезон раньше за...

bashinform.ru

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В Казани стартовал отопительный сезон раньше запланированного срока. Заместитель руководителя исполнительного комитета по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин сообщил о том, что городские власти приняли решение о досрочном включении отопления в связи с изменением погодных условий. По его словам, температура в последние дни не поднималась выше +8 градусов, что дало основание для активации общегородской системы теплооснабжения.

В настоящее время в ресурсоснабжающих организациях находятся на исполнении еще 32 заявки от жилых фондов, которые ожидают подключения к отоплению. Подобные меры направлены на создание комфортных условий для жителей, особенно учитывая приближающиеся холода.

Отметим, что согласно действующим нормам, отопительный сезон официально начинается при достижении среднесуточной температуры +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Досрочный запуск системы позволит избежать негативных последствий для здоровья горожан и улучшит условия проживания в домах, где уже ощущается холод. Власти призывают жителей быть внимательными к своим подъездам и сообщать о любых неполадках в теплосетях.

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