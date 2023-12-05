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· Артем Акчурин

Открытие трассы М-12 привлечет в Казань 1 млн туристов

Открытие трассы М-12 привлечет в Казань 1 млн туристов

newsko.ru

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Открытие новой трассы позволит привлечь в Татарстан дополнительный поток туристов. Своим мнением поделился мэр Казани на форуме «Казаныш».

По словам градоначальника, строительство новой дороги приведет к увеличению числа рабочих мест не только в строительной сфере, но и в связанных отраслях, в общей сложности до 15-20 тысяч. Ожидается, что общий объем продукции, который будет отгружен во время строительства дороги, составит около 350-400 миллиардов рублей.

Однако, главное достижение открытия М-12 заключается в возможности привлечения дополнительного миллиона туристов, подчеркнул чиновник.

Отметим, что за прошедшие 10 месяцев 2023 года общий туристический поток в Татарстан составил - 3,7 млн человек.

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