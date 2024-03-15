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«Открытие Авто»: вторичный рынок в марте может прибавить 15-20%

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А марки Chery и Geely имеют все шансы войти в топ-20 самых популярных авто с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) спрогнозировали рост вторичного рынка в марте 2024 года. В феврале вторичный авторынок вернулся к росту после почти полугода падения. В последний месяц зимы состоялось 448,6 тысячи перерегистраций легковых машин - на 18% больше, чем в провальном январе текущего года, но все же почти на 5 тысяч машин меньше (-1%) относительно февраля 2023 года. Все вошедшие в топ-20 бренды отличились положительной динамикой, а «китайцы» продолжили активно пробиваться наверх, нарастив за месяц долю рынка с 1,9% до 3,1%. По итогам марта вторичный рынок может продемонстрировать рост на 15-20% относительно февраля. А марки Chery и Geely имеют все шансы получить прописку в «двадцатке» самых популярных машин с пробегом.

После январского провала, когда из бизнеса традиционно выпадает почти вся первая декада месяца, активность продавцов и покупателей в феврале была явно выше. Все вошедшие в топ-20 бренды отличились положительной динамикой, а Kia, Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Audi и «Окa» смогли показать рост в 20-26%, то есть даже выше, чем в среднем по рынку (18%).

К шестизначным значениям (113 608 а/м, + 16% к январю 2024 г.) вернулись объемы продаж у Lada. Но лидером в этом семействе по-прежнему остается техника, разработанная еще в СССР времен Леонида Брежнева, – ВАЗ-2107 (10 432 а/м, +22% к январю 2024 г).

По марке Toyota состоялось 44,6 тысячи сделок (+12%), по Kia – 27,3 тысячи перерегистраций (+25,6%). Надо отметить, что именно корейский бренд стал в феврале лидером по динамике роста среди всех марок. Благодарить нужно прежде всего поклонников Kia Rio: эта всегда популярная на рынке малолитражка в последний зимний месяц смогла настолько развить успех, что вернула себе звание бестселлера в абсолютном зачете моделей - 10 964 а/м (+35% к январю 2024 г).

В свою очередь в первой десятке марок изменение всего одно. В топ-10 вернулась BMW (12,7 тысячи машин, +21%), которой там не было с 2021 года. Новых владельцев нашли 2,9 тысячи баварских «пятерок» (+17%) и 2,3 тысячи (+29%) вседорожников Х5.

А вот Honda (12,6 тысячи, +11%), наоборот, опустилась на ступеньку ниже и выбыла из «десятки». Недостаток этих машин в нашем авторитейле неизбежно сказывается и на «вторичке». Постепенно уходит со сцены уходит и Ford (13,4 тысячи а/м; + 12,7%), динамика роста которого значительно хуже рынка. Локомотив марки, Focus, крепкий и относительно неприхотливый, продолжает неплохо перепродаваться, однако в феврале по таким машинам с 8,1 состоялось всего тысячи сделок, на 13% меньше, чем год назад.

Автомобили всех остальных популярных брендов из Германии, Кореи, Франции, Чехии и Японии сохранили свои места в топ-20. Показательно, что в России продолжают бойко и по несколько раз перепродаваться видавшие виды автомобили марок Daewoo, Opel и SeAZ («Ока») – по 5-8 тысяч сделок в месяц. В то же время прежде очень популярные машины марки Lexus (4,2 тысячи а/м) в феврале отметились самой скромной динамикой (9,6%) и были близки к тому, чтобы покинуть топ-20.

И наконец, в китайском сегменте, напротив, царило оживление. В целом за февраль новых владельцев нашли в России 13,9 тысячи машин из Поднебесной, в 1,6 раз больше, чем в январе (8,8 тысячи а/м), а доля рынка увеличилась с 1,9% в январе до 3,1% в феврале. При этом марки Chery (3,8 тысячи сделок, +26%) и Geely (3,4 тысячи, +40%) имеют все шансы еще до конца весны получить прописку в «двадцатке». Сделки с машинами этих брендов продолжают активно поддерживаться на рынке официальными импортерами. Также положительную роль играет факт того, что эти «китайцы» уже так или иначе продаются у нас без малого два десятка лет. За счет неплохих продаж новых машин в прошлом все еще заметен на «вторичке» и Lifan, по которому состоялось почти полторы тысячи сделок в феврале. В топ-10 лучших китайских марок можно также увидеть Haval, Great Wall, Changan, Exeed, BYD, Omoda и FAW.

С российскими автомобилями состоялось 128 тысяч сделки (28,5% рынка), с японскими – 113,2 тысячи (25,2%). Автомобили немецких марок выбрали 61,3 тысячи клиентов (13,7%), корейских – 59,5 тысячи (13,3%).

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ):

«В марте рынок ждет традиционное весеннее оживление, и относительно февраля мы наверняка увидим прибавку 15-20%. В то же время такие факторы, как непрекращающийся рост средней цены автомобилей с пробегом и дорогие кредиты, по-прежнему оказывают свое негативное влияние на авторитейл. В этом свете хотя бы приблизиться к результатам марта 2023 года, когда вторичный рынок показал небывалый рост до 573 тысяч сделок, сейчас будет затруднительно. С того момента курс национальной валюты изменился с 76 до 91 рубля за доллар, а ставка рефинансирования ЦБ увеличилась более чем двукратно».

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом в феврале 2024 г.

Топ-10 китайских марок по продажам а/м с пробегом в феврале 2024 г.

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