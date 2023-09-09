Осталось 5 дней: глава Татарстана поручил срочно подготовиться к отопительному сезону

Рустам Минниханов поручил вовремя начать отопительный сезон

Глава республики Рустам Минниханов дал поручил Минстрою и другим ответственным, среди которых мэры городов и главы районов, подготовить все здания к пуску тепла. Срок для выполнения поручения —5 дней. Все работы должны быть закончены уже к 15 сентября.

Заявление главы РТ прозвучало в ходе совещания.

По словам Минниханова, к пуску тепла должны быть готовы все ответственные с момента, когда наступят холода. Особенно жестко будут контролировать пуск тепла в социальные объекты.