Организатор «Мисс Татарстан» прокомментировал критику из-за победы 14-летней

Модельная карьера у девушек начинается с 12 лет. С 14 лет они уже работают на профессиональном уровне. Поэтому нет ничего зазорного в том, что в этом году «Мисс Татарстана» стала 14-летняя девушка. Стоит учесть, что многие девушки к 20 годам завершают свою профессиональную карьеру. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», сообщила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Сахарова отметила, что такой резонанс вызван тем, что в «Мисс Россия» могут участвовать только совершеннолетние девушки. Поэтому новая «Мисс Татарстана» на мероприятие попасть не сможет.

Кроме того, Сахарова высказалась на тему споров вокруг конкурса купальников.

Она заявила, что гимнастки тоже выступают в купальниках. А если девушка-модель выходит на подиум в купальнике, то это сразу вызывает осуждение.