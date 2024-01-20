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· Артем Акчурин

Операторы связи рассказали о причинах перебоев работы мессенджеров в Татарстане

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Во время непогоды и сильной метели в Татарстане и регионах, расположенных по соседству, были зафиксированы перебои в работе мессенджеров на телефонах. С проблемой столкнулись также жители Башкирии, Самарской и Нижегородской области, а также столицы России.

Однако, граждане, которые пользовались беспроводным интернетом в офисе или дома, проблем практически не испытывали.

По словам операторов связи, все перебои связаны только с работой самих мессенджеров.

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