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· Артем Акчурин

«Она умерла у меня глазах»: отец одной из погибших рассказал про крушения Boeing 737-500

«Она умерла у меня глазах»: отец одной из погибших рассказал про крушения Boeing 737-500

livejournal.com

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Ровно 10 лет назад 17 ноября 2013 года произошла трагедия, при которой потерпел крушение Boeing 737-500. Среди погибших оказалась девушка 26 лет Наталья Акулинина, которая летела домой после командировки.

Отец девушки Михаил Акулинин с горечью вспоминает потерю семьи. Он рассказал, что трагедия произошла прямо на его глазах, так как они вместе с сыном приехали встречать Наталью. Михаил сразу понял, что произошло крушение самолета, и до последнего наделся, что среди погибших не будет его дочери. Но потом сообщили что выживших нет.

Стоит напомнить, что 17 ноября 2013 года при посадке самолета в аэропорту Казани произошло крушение воздушного судна. Самолет развалился на части и загорелся. Шансов выжить не было. В ходе долгого расследования было выявлено, что в крушении виноваты пилоты. Выяснилось, что командир судна владел поддельным свидетельство гражданского пилота и не проходил квалификационную проверку.

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