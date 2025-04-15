Омбудсмен Татарстана Волынец обвинила сериалы в изменах

Свыше 50% россиян сообщили, что изменяли своим половинкам. Одной из причин такой настораживающей тенденции, как считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, может быть влияние современных телесериалов. Эта тема обсуждалась в рамках пресс-конференции, организованной НСН и посвящённой вопросам супружеской измены.

Психолог Анна Баленко представила статистику: 53% опрошенных признались в изменах. Причем, по её словам, до 34 лет чаще к этому склонны женщины, а в более зрелом возрасте — мужчины. Среди причин респонденты называли проблемы в семье (14%), стремление к новым ощущениям (12%), внезапное влечение (9%), нехватку интимной жизни (7%) и влияние алкоголя (5%).

Ирина Волынец при этом обратила внимание на культурную составляющую проблемы. Она выразила мнение, что сериалы, пользующиеся популярностью среди подростков, искажают представления о морали и нормализуют неверность. По её мнению, современный медийный контент всё реже воспринимается как что-то порицаемое обществом, и это отражается на установках молодёжи.

Она привела в пример сериал «Кухня», который, как она считает, демонстрирует множество романтических связей между персонажами, причём подано это в лёгком, развлекательном формате — с шутками, приятной музыкой, стильными декорациями и харизматичными героями. По мнению Волынец, подобные образы формируют у подростков убеждение, что постоянная смена партнёров — это нечто обычное и даже привлекательное.

Для снижения влияния такого контента омбудсмен предложила перенести его показ за пределы прайм-тайма, чтобы подростки не могли его видеть. Она также выступила за создание фильмов и сериалов при государственной поддержке, которые бы продвигали идеалы крепкой семьи и верности.

По её словам, стране не хватает позитивных примеров — историй о больших дружных семьях, где царит любовь, взаимопонимание и уважение. Такие сюжеты, считает Волынец, помогут молодому поколению формировать здоровые взгляды на отношения и семейную жизнь, пишет «Реальное время».