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Ольга Романова стал лучшим водителем погрузчиков в «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Ольга Романова стал лучшим водителем погрузчиков в «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

КАМАЗ

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В «АвтоЗапчасть КАМАЗ» прошёл конкурс мастерства среди водителей погрузчиков цеха комплектации и отгрузки запасных частей. Участники сдали теоретическую часть, ответив на десять вопросов по обслуживанию погрузчика, ПДД и охране труда. Практическую часть прошли только те, кто допустил не более одной ошибки.

Изначально 29 человек подали заявку на участие, но только 26 прошли на следующий этап. Заместитель генерального директора по логистике Денис Стеблов отметил рост числа участников этого года по сравнению с прошлым и высокий уровень профессионализма участников.

На первом этапе, водители погрузчиков использовали вилы, чтобы собрать штангу из двух шин и металлического профиля, затем нужно было проехать задним ходом через препятствие и вернуться на исходную позицию. На следующем испытании водителей ожидало строительство пирамиды из гофротар с буквами, чтобы получить название организации. При этом на одной из тар стоял баскетбольный мяч, который не должен был упасть после построения пирамиды. На последнем этапе участники размещали тарелки на стойках, их цвет соответствовал красной, синей и зеленой известкам. Участники имели разное время на выполнение каждого задания.

По итогам соревнования первое место заняла Ольга Романова

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