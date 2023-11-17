Окаро Уайт заявил, что Лабери специально выбил ему зубы в баскетбольном матче

Баскетболист Кубанского «Локомотива» Окаро Уайт сказал, что Казанский «Уникс» является для него одним из самых принципиальных соперников.

Баскетболист рассказал о инциденте с игроком «Уникса» Луи Лабери. В одном из матчей Казанский баскетболист ударом выбил пару зубов краснодарскому игроку. И кубанский спортсмен заявляет, что это было сделано специально, для того чтобы вывести его из себя. И зла на игрока «Уникса» он не держит.

Стоит отметить, что раньше в 2020-2021 года Окаро Уйайт выступал за Казанский «Уникс», а в 2022 году он перешел в краснодарский «Локомотив».