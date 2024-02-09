Оборот наличных объединенной банкоматной сети ВТБ, «Открытия» и РНКБ вырос в 3 раза
Ровно год назад ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединили банкоматные сети, предоставив возможность своим держателям карт проводить операции без комиссии. За год совокупный оборот по снятию и внесению денежных средств вырос в 3 раза.
Преимущества объединенной сети банкоматов оценили клиенты всех трех кредитных организаций – сегодня они могут обслуживаться в 19 тысячах банкоматов от Крыма до Дальнего Востока. За год владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ увеличили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, обороты по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ выросли более чем в 3 раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» увеличился почти в 5 раз.
Для удобства клиентов на картах банкоматов ВТБ, «Открытие» и РНКБ отображаются все устройства объединенной сети.
С февраля 2023 года клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организациях. Воспользоваться сервисом могут владельцы карт трех банков. Лимиты на снятие наличных с карточных счетов зависят от тарифного плана банка-эмитента карты.
С января 2024 года предлагает в офисах «Открытия» свои розничные финансовые продукты. Активная фаза миграции клиентов «Открытия» в ВТБ стартует во втором квартале текущего года, это будет бесшовный и максимально комфортный переход для клиентов. Фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие» произойдет к концу 2024 года – к этому моменту клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ и пройдет ребрендинг отделений «Открытие». Процессы отстраиваются таким образом, чтобы это было максимально удобно для клиентов.