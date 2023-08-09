Новости Татарстана
· Служба новостей

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Подписаться в Telegram

По итогам января-июля 2023 года ВТБ в Татарстане оформил 6,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 30,1 млрд рублей, что на 42% превысило результат за аналогичный период прошлого года и на 16% – рекордный 2021. Лидером по количеству и объему выданных кредитов стала «Семейная ипотека» – треть от всех сделок оформили семьи с детьми.

Июль показал наибольший результат по выдачам ипотеки в 2023 году: во второй месяц лета клиенты ВТБ заключили свыше 1200 сделок на сумму 5,9 млрд рублей. Средний чек одной сделки в июле сохранился на уровне июня и составил 4,8 млн рублей, на 15% увеличившись по отношению к июлю прошлого года.

За семь месяцев 2023 года интерес клиентов сфокусировался в сегменте льготного ипотечного кредитования – 58% оформленных жилищных кредитов прошли на условиях госпрограмм. Объем льготной ипотеки превысил результат семи месяцев прошлого года на 44% и составил 17,5 млрд рублей. Доля «Семейной ипотеки» составила 33% в структуре выдач ВТБ в Татарстане – 1,7 тысяч сделок на сумму 10,1 млрд рублей. На втором месте по популярности – программа ипотеки с господдержкой, запущенная в 2020 году, на нее пришлось 22% выданных кредитов.

«Семейная ипотека устойчиво лидирует среди программ жилищного кредитования. Сегодня в Татарстане каждая третья сделка проходит на льготных условиях для заемщиков с детьми, каждая пятая – по Госпрограмме-2020. Главным образом, на рост востребованности льготной ипотеки повлияла модернизация условий семейной госпрограммы, благодаря чему получить ипотеку по льготной ставке теперь могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также индексация маткапитала, который татарстанские заемщики все чаще тратят на покупку жилья. Мы рассчитываем, что в целом рынок ипотеки продолжит позитивный тренд, в том числе за счет активных продаж в сегменте вторичной недвижимости и ипотеки на ИЖС», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

По данным ВТБ, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. В целом по итогам 2023 года, выдачи ипотеки впервые в истории могут превысить 6 трлн рублей.

Клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок на сумму более 675 млрд рублей. ВТБ в этом году также планирует установить рекорд продаж и выдать клиентам на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей, что на 37% превысит итоги прошлого года и на 11% – исторического результата 2021 года.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Интересное в Казани

день назад

Планирую строить из дерева: какой материал выбрать?

как прикрепить сетку от тараканов на ветиляционной решетке в ванной комнате

Новости Татарстана

день назад

Актер Пашутин: «Пугачева не подозревала, что Россия проживет без нее»

Интересное в Казани

2 дня назад

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной

демонтаж кондиционера стоимость в Санкт-Петербурге

Новости Казани

5 часов назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Лонгриды

6 часов назад

От 1 до 200 млн рублей: какую квартиру можно дешево купить в Казани

Новости Казани

день назад

«Направлены против безопасности РФ»: в Казани начался суд над блогершей, осудившей СВО

Новости Казани

день назад

Выполнят переустройство инженерных сетей: в Казани перекроют движение по улице Фучика

Новости Татарстана

день назад

Будут использовать комфортабельные реактивные самолеты: из Казани в Киров запустят авиарейсы
Новости Казани
8 часов назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Новости Татарстана

53 минуты назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Интересное в Казани

3 часа назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

Новости Казани

час назад

Вход для всех свободный: в Казани пройдет лекция об истории Казанской татарской учительской школы

Важное в РТ

2 часа назад

Татарстанцы оценили своё умение распоряжаться деньгами
Передадут ребятам из городов Донбасса: в Казани проходит акция «Книга другу»
Новости Казани
33 минуты назад

Передадут ребятам из городов Донбасса: в Казани проходит акция «Книга другу»

Важное в РТ

3 часа назад

Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по накопительным счетам до 10% годовых

Важное в РТ

3 часа назад

Чистая прибыль Сбербанка за январь-июль 2023 года составила 858,2 млрд рублей

Новости Казани

3 часа назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми
В силу вступили крупные изменения на рынке недвижимости. Что нужно знать?
Полезное
6 дней назад

В силу вступили крупные изменения на рынке недвижимости. Что нужно знать?