Новый управляющий Сбербанка в РТ несколько лет готовился к должности

Руслан Салимов, недавно назначенный управляющим отделением Сбербанка в Татарстане, несколько лет ждал своего кадрового роста. Несмотря на то, что приглашение на работу в Татарстан не было для него сюрпризом, экс-глава регионального отделения предугадал его переход еще несколько лет назад.

Салимов заявил, что согласился на новую должность сразу после получения официального предложения, поскольку видит в Татарстане потенциал для развития множества проектов, в которых Сбербанк может оказать помощь.



Переход Салимова был тщательно подготовлен и согласован с предыдущим руководителем отделения Рушаном Сахбиевым. Сообщает «БИЗНЕС Online».

Салимов выступил с инициативой к сотрудничеству с существующей командой, которая уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, и подчеркнул, что не планирует вносить резких изменений в кадровый состав. В Татарстане, по словам нового управляющего, реализуются многочисленные проекты, и он намерен активно включиться в их поддержку и развитие.