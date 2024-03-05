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Новый управляющий Сбербанка в РТ несколько лет готовился к должности

Новый управляющий Сбербанка в РТ несколько лет готовился к должности

РИА Новости

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Руслан Салимов, недавно назначенный управляющим отделением Сбербанка в Татарстане, несколько лет ждал своего кадрового роста. Несмотря на то, что приглашение на работу в Татарстан не было для него сюрпризом, экс-глава регионального отделения предугадал его переход еще несколько лет назад.

Салимов заявил, что согласился на новую должность сразу после получения официального предложения, поскольку видит в Татарстане потенциал для развития множества проектов, в которых Сбербанк может оказать помощь.

Переход Салимова был тщательно подготовлен и согласован с предыдущим руководителем отделения Рушаном Сахбиевым. Сообщает «БИЗНЕС Online».

Салимов выступил с инициативой к сотрудничеству с существующей командой, которая уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, и подчеркнул, что не планирует вносить резких изменений в кадровый состав. В Татарстане, по словам нового управляющего, реализуются многочисленные проекты, и он намерен активно включиться в их поддержку и развитие.

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