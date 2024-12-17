Новый термальный комплекс построят на территории Набережных Челнов
Даниил Мурзов
Набережные Челны начнут постройку собственного термального комплекса почти на полмиллиарда рублей.
За реализацию этого амбициозного проекта взялся предприниматель Евгений Вайнер, который уже успел зарекомендовать себя, реализовав спортивно-оздоровительный центр Cleversport на ГЭСе.
В 2025 году город получит первую порцию субсидий в размере 150,9 миллионов рублей, а в 2026 году эта сумма вырастет до 335,3 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на софинансирование объектов спортивной инфраструктуры, что значительно улучшит досуг и здоровье жителей.
Новый термальный комплекс будет включать фитнес-клуб, уютную спа-зону, кафе и закрытый термальный комплекс. Кроме того, предусмотрен отель на 135 номеров, где гости смогут расслабиться и насладиться отдыхом, сообщает Челнинские известия.
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