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· Артем Акчурин

Новая неделя в Татарстане начнется с теплой и ветренной погоды

Новая неделя в Татарстане начнется с теплой и ветренной погоды

РБК

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4 марта, в понедельник в Татарстане прогнозируют переменную облачность. В ночное время возможен туман. Существенных осадков не ожидается. Данные приводит Гидрометцентр РТ.

Сообщается, что скорость ветра максимально будет достигать 12 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься до -9 градусов. Местами возможны похолодания до -11...-16 градусов. Днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса.

На дорогах возможен гололед, водителям следует быть внимательнее.

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