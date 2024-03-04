Новая неделя в Татарстане начнется с теплой и ветренной погоды

4 марта, в понедельник в Татарстане прогнозируют переменную облачность. В ночное время возможен туман. Существенных осадков не ожидается. Данные приводит Гидрометцентр РТ.

Сообщается, что скорость ветра максимально будет достигать 12 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься до -9 градусов. Местами возможны похолодания до -11...-16 градусов. Днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса.

На дорогах возможен гололед, водителям следует быть внимательнее.