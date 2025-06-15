Ноябрь подарит жителям Татарстана рекордно короткую рабочую неделю

В ноябре у татарстанцев будет самая короткая рабочая неделя в этом году — она продлится всего два дня. Один из этих дней будет укороченным.

Причина в том, что на начало месяца приходятся сразу два праздничных выходных: 4 ноября отмечается День народного единства, а 6 ноября — День Конституции Татарстана. Кроме того, 3 ноября (понедельник) тоже станет выходным — его перенесут с субботы, 1 ноября, которая, в свою очередь, будет рабочей.

Таким образом, трудиться жителям республики предстоит только 5 и 7 ноября. При этом 5 ноября — предпраздничный день, и рабочее время будет сокращено на один час.

В целом в ноябре у татарстанцев будет 18 рабочих дней и 12 выходных.

Источник: Татар-информ