Нижнекамск будет избавляться от маршруток

В Нижнекамске планируют поэтапно перевести автопарк города на крупные автобусы. Эту инициативу объявил глава района Рамиль Муллин на еженедельном совещании.

По словам Муллина, в 2023 году пассажиропоток достиг 7 млн человек, что подтолкнуло власти к переходу от маршруток к удобным автобусам.





В 2024 году президент Россииподдержал инициативу Нижнекамска, выделив кредит с особыми условиями на закупку девяти больших автобусов с высокой вместимостью.Планируется подготовить транспорт в течение недели и немедленно отправить его на маршруты с наибольшим спросом. Решение этого вопроса обсуждалось даже с главой Татарстана