Нижнекамск будет избавляться от маршруток
В Нижнекамске планируют поэтапно перевести автопарк города на крупные автобусы. Эту инициативу объявил глава района Рамиль Муллин на еженедельном совещании.
По словам Муллина, в 2023 году пассажиропоток достиг 7 млн человек, что подтолкнуло власти к переходу от маршруток к удобным автобусам.
Планируется подготовить транспорт в течение недели и немедленно отправить его на маршруты с наибольшим спросом. Решение этого вопроса обсуждалось даже с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.