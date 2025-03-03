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Нижнекамцы массово разводились в декабре из-за повышения госпошлины

Согласно судебной статистике, в 85% случаев ини...

pixabay.com

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В Нижнекамске в декабре 2024 года зафиксирован резкий рост числа разводов. За последний месяц года заявления о расторжении брака подали 269 пар, что составило 14% от всех разводов за год.

Начальник управления ЗАГС Гузялия Сагитова на деловом понедельнике пояснила, что одной из причин такого ажиотажа стало повышение госпошлины с 1 января 2025 года — вместо 650 рублей теперь за развод необходимо заплатить 5 тысяч рублей.

Наибольшее число расторгнутых браков пришлось на первые 10 лет совместной жизни. Особую тревогу вызывает тенденция, когда супруги расстаются уже в первый год — в 2024 году 50 пар прекратили отношения в течение 12 месяцев после свадьбы, а самый короткий брак продлился всего два месяца.

Однако разводятся не только молодые семьи. Четыре пары, прожившие вместе более полувека, также приняли решение разойтись. Самыми возрастными супругами, подавшими на развод, стали 83-летний мужчина и его жена, чей брак длился 59 лет.

Согласно судебной статистике, в 85% случаев инициаторами разрыва становятся женщины. В результате 1052 ребёнка остались в неполных семьях.

С 1 января 2025 года повысилась стоимость и других услуг ЗАГС. Теперь смена имени обойдётся в 5 тысяч рублей вместо 1600, повторное получение свидетельства — 500 рублей (ранее 350), архивная справка — 350 рублей (было 200), а внесение исправлений в акты гражданского состояния подорожало до 700 рублей, что на 50 рублей больше прежней суммы, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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