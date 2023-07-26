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Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

Фото: открытые источники

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Если в сыре есть растительный жир, то сыром такой продукт называть уже нельзя, для него есть более подходящее наименование — "фальсификат", об этом сообщили в Роскачестве, назвав представителей "черного списка".

На ГОСТы, состав, безопасность и десятки других критериев эксперты ведомства проверили более 50 торговых марок сыра сортов "Эдам", "Гауда" и "Голландский".

В нескольких случаях проверка показала, что налицо фальсификат, который произведен с пальмовым маслом вместо молока, положенного по рецептуре и технологии.

В фальсификации уличили известного петербургского производителя, а также марку "Министер" - в образцах найдены фитостерины, говорящие, что производители явно сэкономили на молоке и заменили его дешевой "пальмой" или кокосовым маслом.

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