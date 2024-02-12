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нетмонет реализовал возможность оплаты чаевых с баланса билайна

нетмонет реализовал возможность оплаты чаевых с баланса билайна

https://ru.freepik.com/

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билайн в партнерстве с сервисом онлайн оплаты чаевых нетмонет объявляют о запуске уникальной услуги для клиентов мобильного оператора — возможности оставлять чаевые в ресторанах, кафе и барах, оплачивая их напрямую с баланса.

Сервис нетмонет, разработанный при поддержке Альфа-Банка, уже насчитывает более 20 тысяч клиентов в сегменте HoReCa и предлагает решения, которые делают взаимодействие кафе, баров и ресторанов со своими посетителями максимально удобным и современным. Электронные чаевые от нетмонет — это возможность выразить свою благодарность за качественное обслуживание без использования наличных.

«Электронные чаевые стали неотъемлемой частью ресторанной индустрии. Задача нетмонет — предоставить простой способ поблагодарить официантов за их работу. Для этого мы находимся в постоянном поиске наиболее удобных инструментов оплаты для гостей. Один из них — с помощью баланса мобильного телефона. Это опция разработана при технической поддержке нашего платежного партнера Best2Pay. Теперь так можно оставить чаевые тем людям, благодаря которым мы возвращаемся в любимые рестораны снова и снова», — комментирует партнерство Игорь Феркалюк, СЕО нетмонет.

Во время тестирования сервиса клиенты билайна оставляли в среднем по 296,3 рубля чаевых. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в интерфейсе нетмонет выбрать размер чаевых — от 10 до 25% от суммы чека или указать свою сумму, затем выбрать опцию «Другие способы оплаты» и «Оплатить с баланса телефона», ввести номер билайна и подтвердить транзакцию полученным в SMS одноразовым кодом.

«Партнерство с сервисом нетмонет открывает новые возможности для наших клиентов. Больше не нужно искать банковскую карту — оставить чаевые в ваших любимых заведениях можно прямо с баланса мобильного телефона. Это не только удобно, но и полностью безопасно. Мы рады, что совместными усилиями с коллегами из нетмонет сделали этот процесс максимально простым и доступным для клиентов билайна», — комментирует Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.

Это партнерство подчеркивает стремление билайна и нетмонет к инновациям и улучшению качества обслуживания клиентов, делая повседневные бытовые операции проще и эффективнее.

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