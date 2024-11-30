Неправильно поняли: многодетная семья из Челнов не назовет ребнка в честь «Орешника»

Семья из Набережных Челнов не собирается называть своего ребёнка в честь нового российского ракетного комплекса «Орешник», как сообщалось ранее в СМИ.

Отец семейства Владимир Сухов объяснил, что журналисты неправильно поняли его слова, когда он в иносказательной форме выражал свои патриотические чувства. Он подчеркнул, что они с женой не против дать ребёнку имя, связанное с природой или космосом, например, «Ореншик», «Орешница», «Спутник» или «Путник».

Однако, по его словам, перед принятием окончательного решения они обязательно посоветуются с бабушками и дедушками, пишет КП-Казань.