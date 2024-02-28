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Нефтеперекачивающая станция «Ковали» в Татарстане отмечает 65-летний юбилей

Нефтеперекачивающая станция «Ковали» в Татарстане отмечает 65-летний юбилей

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Прикамье»

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Нефтеперекачивающая станция (НПС) «Ковали» Казанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье» отмечает 65 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Первая очередь строительства НПС «Ковали» была запущена в 1959 году в составе магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск – Горький-1. Вторая очередь была введена в 1962 году (МН Альметьевск – Горкький-2), третья – в 1972 году (МН Альметьевск – Горький-3).

Сегодня станция обслуживает участки нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Альметьевск – Горький-2, Альметьевск – Горький-3, Холмогоры – Клин, Альметьевск – Нижний Новгород. В зоне ответственности НПС находится более 400 километров магистральных трубопроводов и 22 подводных перехода.

Системы станции регулярно обновляются в целях обеспечения высокого уровня надежности и безопасности при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Была полностью заменена устаревшая автоматика и смонтирована современная телемеханика. Введена в эксплуатацию система сглаживания волн давления, предотвращающая гидроудары на трубопроводах. На станции действуют полностью автоматизированные котельные. Инновационные комбинированные горелки позволяют использовать как жидкое, так и газообразное топливо.

Глобальная реконструкция НПС была проведена в начале 2000-х годов. Возведены новые теплотрасса, котельная, операторная и станция пенотушения. Передовая микропроцессорная автоматика обеспечила контроль за технологическими процессами в режиме реального времени. В 2015 году заработала новая нефтенасосная с электродвигателями воздушного охлаждения.

В 2022-23 годах проведена масштабная модернизация станции. Установлены новые магистральные насосные агрегаты отечественного производства, изготовленные АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и обладающие более высокими значениями коэффициента полезного действия и энергоэффективности. Кроме того, введена автоматизированная система управления технологическими процессами НПС «Ковали-3».

«Постоянное обновление инфраструктуры – в приоритете. Это обеспечивает надежную и безаварийную транспортировку сырья на протяжении 65 лет ритмичной работы», - говорит начальник станции Марат Масков.

Бесперебойную транспортировку сырья и безаварийную работу оборудования на НПС «Ковали» обеспечивает коллектив численностью 72 человека.

Станция расположена в Лаишевском районе Республики Татарстан, социальным учреждениям которого АО «Транснефть – Прикамье» регулярно оказывает системную поддержку. Один из завершенных благотворительных проектов – открытие новой врачебной амбулатории в с. Песчаные Ковали. В настоящее время в сельском поселении ведется строительство наружных сетей и сооружений канализации. Активная профориентационная работа ведется с учащимися Песчано-Ковалинской средней общеобразовательной школы.

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