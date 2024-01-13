«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0

В Нижнекамске прошла встреча между хоккейными клубами «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», которая состоялась в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Нефтехимика».

Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что это была настоящая битва и эта победа имеет высокую ценность для команды.

Сейчас «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. В то же время «Салават Юлаев» находится на третьей строчке таблицы Востока, имея в своем активе 63 очка.

Напомним, что

в рамках ВХЛ в Казани «Торос» встретится с «Барсом».