7,6 млрд рублей направят на строительство «Нэфис Косметикс» в Татарстане

Нэфис - российский холдинг объединяющий расположенных в Казани производителей бытовой химии и масложировой продукции, планируют построить в Татарстане складской комплекс. Объект будет стоить 7,6 млрд рублей.

В республике возведут новые складские корпуса и производственно-складские блоки, которые впоследствии помогут расширить возможности компании в сфере логистики и производства. Кроме того, подобная мера даст нарастить действующие объемы производства бытовой химии, сообщает пресс служба компании.

Строительство планируют завершить к 2030 году.