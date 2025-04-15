Не дожила до дня рождения 6 дней: в челнинской больнице умерла 5-летняя малышка

В одном из медицинских учреждений Набережных Челнов произошла трагедия — умерла пятилетняя девочка. Информацию об этом подтвердила в комментариях под постом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» бабушка ребёнка.

Женщина рассказала, что потеряла внучку прямо в стенах больницы. Девочке оставалось всего несколько недель до шестого дня рождения, который семья собиралась праздновать в мае.

Изначально ребёнок болел с симптомами простуды. Когда её состояние резко ухудшилось, родные обратились за медицинской помощью. Девочку госпитализировали и поместили в реанимационное отделение. Врачи пытались спасти жизнь малышки, но, несмотря на усилия, спасти её не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело, тело ребёнка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Её результаты должны пролить свет на причину смерти, пишет KazanFirst.